Inter, Stramaccioni: “Quando mi chiamò Moratti cascai dalla sedia. Rispose che…”

Presente alla Palermo Football Conference, Andrea Stramaccioni ha ricordato le tappe più importanti della sua carriera. Il tecnico ricorda quando Moratti lo chiamò nel suo ufficio per affidargli la guida della prima squadra. "Avevamo perso a Firenze contro la Fiorentina di Semplici ai rigori. Il giorno dopo mi ha chiamato il presidente Moratti e ho attaccato perché pensavo che fosse una presa in giro. Quando abbiamo giocato contro l'Ajax in Champions giovanile in panchina mi giro e c'era proprio il presidente Moratti in tribuna. E quella sera c'era Juve-Inter".