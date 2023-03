Inter, Stramaccioni: “Episodi negativi esistono, ma quella contro la Juve è brutta sconfitta”

Andrea Stramaccioni, ospite di DAZN, ha commentato la sconfitta dell'Inter contro la Juventus. «È una gara speciale, per molti interisti sentita più del derby. La sensazione è che in questo momento i non riescano ad esprimersi al massimo».

«La storia del calcio e dell'Inter ci insegna che episodi negativi, durante una partita, ne succedono e sempre ne succederanno e non si può non giocare da Inter, anche perché gli scontri diretti a San Siro erano stati sbagliati poco. Secondo me è una brutta sconfitta. E poi una vittoria o una sconfitta prima della sosta si amplificano: adesso per 10-15 giorni ci sarà negatività e sarà una situazione difficile da gestire», ha sottolineato l'ex tecnico nerazzurro.