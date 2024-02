A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juve , da bordocampo di San Siro, Andrea Stramaccioni ha parlato così della gara ai microfoni di Dazn: "È uno snodo fondamentale, l'occasione più importante ce l'ha l'Inter, ma non sarà una gara decisiva per lo scudetto".

"All'Inter credo si sia assistito a una versione 2.0 di Inzaghi, dallo 'spiaze', al Simone che piace. Due i punti da sottolineare: un gioco sempre propositivo e soprattutto uno spogliatoio veramente unito e in squadre così importanti non è facile. La formazione? Avere tutti a disposizione è l'ideale. Probabilmente è la formazione migliore per affrontare la Juve. Con un cliente come Kostic va bene Darmian dal 1'. Thuram? Dall'inserimento dei nuovi è il termometro dello spogliatoio. Vederlo in situazioni scherzose fa capire il clima che si respira nello spogliatoio dell'Inter".