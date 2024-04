Stramaccioni: “Inter, questa sera è gioia tripla: vi spiego. Inzaghi un innovatore”

In collegamento a DAZN, l’allenatore Andrea Stramaccioni commenta così la vittoria dell’Inter nel derby che è valsa il ventesimo scudetto: “Era il finale che l’Inter ha fatto di tutto per guadagnarsi, con una partita celebrativa da dentro o fuori, è una gioia tripla per i nerazzurri questa. Momenti chiave? Finale Champions e i colpi a 0 dico anche, Thuram ha fatto una stagione strepitosa, Sommer è incredibile, Pavard è l’unico grande investimento, sono tre pezzi che si sono integrati come gruppo proprio. Il gioco dell’Inter è innovativo, ha abbattuto il concetto che la difesa a 3 porti a giocare in modo difensivo. È un vero e proprio innovatore, ha fatto cose mai viste prima”.