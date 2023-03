Il Giorno – Inter, lo strappo di Skriniar: si è fatto visitare dai medici del PSG

Il rinnovo non c'entra più, la situazione di Milan Skriniar all'Inter resta complicata per l'infortunio alla schiena ora

Resta complicata la situazione di Milan Skriniar in casa Inter. E il rinnovo non c’entra più ormai, è solo questione di condizione fisica, come sottolinea oggi Il Giorno. “Avverte ancora dolori alla schiena, nei giorni scorsi è stato esentato dagli impegni con la Slovacchia e nel frattempo avrebbe optato per un consulto in Francia, dove giocherà nella prossima stagione vestendo la maglia del PSG.