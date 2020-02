Inter, Suazo: “Sicuro che i ragazzi non si lasceranno scappare questa occasione. Il derby…”

Un grande ex nerazzurro a Milano per il derby tra Inter e Milan. David Suazo, intervistato da Inter TV prima del fischio d’inizio del derby, ha parlato così del match che attende la squadra di Conte:

“E’ vero che il derby non si gioca, ma si vince. Questo arriva in una situazione particolare, dopo i risultati a favore dell’Inter. Si è creata una bella aspettativa, credo che i ragazzi siano pronti a dare tutto per portare a casa una vittoria che sarebbe molto importante. Non esistono favoriti nel derby, bisogna affrontarla come se fosse l’ultima partita, avendo grande rispetto dell’avversario, perché un episodio può cambiare tutto. Ma i ragazzi sanno che è una grande occasione e non se la lasceranno scappare. Lukaku-Ibrahimovic? Speriamo che Romelu possa fare un gol più di Ibra, vorrà dire che l’Inter avrà vinto. Lo stadio è spettacolare e merita un grande spettacolo. La pensa più bella che può capitare a un giocatore è giocare in uno stadio così vestito di nerazzurro, sarà il dodicesimo uomo molto più importante“.

(Fonte: Inter TV)