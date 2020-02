Il giornalista Sportmediaset Marco Barzaghi ha parlato a Tutti Convocati della formazione che potrebbe scegliere il tecnico dell’Inter:

“Conte in questi giorni ha fatto pretattica, ma io mi aspetto un centrocampo folto e un attacco con Eriksen a supporto di Lukaku. Dietro non dovrebbe giocare Godin, mentre in porta non verrà rischiato Handanovic“.