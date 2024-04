David Suazo ha analizzato la sfida in programma contro il Cagliari prima del fischio d'inizio: "Questa atmosfera è sempre bellissima. Quando arrivano queste partite in cui ti giochi il campionato per vincere una seconda stella è sempre bello. Affronti una squadra in salute e con un grande allenatore. Oggi l'Inter ha qualche vantaggio in più. Thuram sta dimostrando le sue qualità. Ha avuto un impatto importante, mi rivedo. Lui più fisico e tecnico. Io ero più diretto. Avere la Thula vuol dire garanzia. Lautaro? Lui è il classico 9. Adesso che tutti gli allenatori vogliono giocatori che uniscono tante caratteristiche: lui è un 9 moderno, sa saltare l'uomo, sa colpire di testa. Avere una copia di attaccanti così è formidabile per chiunque".