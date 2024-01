Il Giornale – Supercoppa, Inzaghi si gioca tutto: l’esame di laurea è un altro

L'inter debutta questa sera nell'inedito format della Supercoppa Italiana: i nerazzurri, detentori del trofeo, affrontano in semifinale la Lazio. Una sfida importante soprattutto per Simone Inzaghi, come scrive Il Giornale: "Forse è la vera finale: la squadra più forte contro quella più in forma, Inter contro Lazio, Inzaghi contro Sarri come nel 2019, Inzaghi con la Lazio e Sarri con la Juventus. Vinse Inzaghi, l'uomo di coppa, anzi di Supercoppa. Ne ha già vinte 4, può arrivare a 5 e diventare il primatista italiano, una in più di Capello e Lippi. Per farlo deve scavalcare il passato, vent'anni da laziale, e tanti amici lanciati e lasciati a Roma e ritrovati da avversari a Riad".