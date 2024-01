Bastoni: “Inter famiglia, ci teniamo a difendere la Supercoppa. L’anno scorso…”

"5 qualità? Mentalità: per giocare ad alti livelli bisogna essere forti anche a livello mentale. Talento: è una base che poi va coltivata con il duro lavoro. Sacrificio: ho fatto 11 anni di settore giovanile all'Atalanta facendone 8 da "pendolare", facevo 200 km al giorno, quindi so che sono qui anche grazie a questi sacrifici. Determinazione: ognuno di noi incontra tanti ostacoli e se non ci sono determinazione e cattiveria nel volerli superare non si va avanti. Spensieratezza mentale: per me significa sapere che questo è un lavoro e una passione e va affrontato con il giusto spirito, con tanta voglia ed entusiasmo".