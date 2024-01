Supercoppa Italiana, conferenze e rifinitura verso Napoli-Inter: il programma

• ore 16 (ore 14 in Italia): conferenza stampa di Walter Mazzarri accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

• ore 18 (ore 16 in Italia): allenamento presso l’Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti ai media.

• ore 10.30 (ore 8.30 in Italia): conferenza stampa di Simone Inzaghi accompagnato da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

• ore 16.30 (ore 14.30 in Italia): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media.

