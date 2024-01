Sommer: “Sto bene fisicamente e mentalmente. Ritiro? Non ci penso, soprattutto ora che…”

In un'intervista a "Schweizer Illustrierte", Yann Sommer ha affrontato diversi argomenti. Dalla nazionale svizzera fino al futuro, il portiere nerazzurro si racconta: "Voglio avvicinare le persone alla Svizzera perché so quanto è bella la Svizzera. Lì vivono la mia famiglia e tanti amici. Mi mancano le montagne, ma mi sento bene dove sono adesso. Ritiro? Non ci penso ancora. Mi piace molto giocare, soprattutto adesso all'Inter con tutte le emozioni che questo comporta. Fisicamente e mentalmente sto bene”.

Capitolo Europeo: "Significa tantissimo per me! Come squadra, vogliamo rendere orgoglioso il nostro Paese e ispirare i tifosi. Mi piace molto il nostro inno nazionale. Fa parte della Svizzera. Lo canto con molto orgoglio perché considero un grande onore poter giocare a calcio per la mia Patria".