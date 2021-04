Superlega, ecco qual era il progetto: “Sarebbe stato totale ribaltamento del calcio”

La Gazzetta dello Sport spiega l'obiettivo del progetto dei club aderenti alla Superlega: ecco tutti i dettagli

"Non è solo una questione di scissione. Qui è in ballo il calcio come lo conosciamo". Non usa giri di parole La Gazzetta dello Sport nel definire il progetto Superlega, che però sta morendo ancor prima di partire. La Rosea spiega così l'intento della competizione ideata da Florentino Perez: "La Superlega ha interessi economici più forti della tradizione centenaria del pallone, il cui regolamento è stato scritto in una taverna inglese a metà Ottocento. Altro che Var e fuorigioco.