Superlega, Inter è fuori: “Allo stato attuale progetto non interessa più”

"Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter". Lo apprende l' ANSA da fonti nerazzurre alla fine della riunione d'urgenza dei 12 club fondatori del progetto.

Un progetto crollato come un castello di carte appena 48 ore dopo la sua nascita. E che adesso è fortemente in bilico dopo che metà dei 'padri fondatori' ha fatto dietrofront. Le sei società di Premier League hanno fatto un passo indietro, sulla scia delle critiche arrivate dai tifosi, dagli stessi calciatori e dal mondo politico, con il premier Boris Johnson a guidare il fronte dei contrari.

Una inversione a u inattesa e arrivata in blocco: il primo a defilarsi è stato il Manchester City, che ha "formalmente avviato le procedure per il ritiro", posizione seguita a ruota da Tottenham, Liverpool e Manchester United, che ha annunciato anche le dimissioni (da fine 2021) di Ed Woodward, uno dei principali promotori del progetto. C'è poi chi è arrivato a chiedere scusa, come l'Arsenal.