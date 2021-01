Tacconi: “Conte capoccione, vince la Juve sicuro. Io vincevo ovunque, Zenga no e per questo…”

Ospite di Sky Sport, Stefano Tacconi ha parlato della rivalità a livello di Nazionale con Walter Zenga. Graffiante il commento dell’ex portiere bianconero: “Io sono stato al gioco sapendo che giocavo veramente poco. La soddisfazione è che ho giocato 9 partite con la Nazionale e non ne ho persa nemmeno una e questo era un buon segno. Io ero abbastanza tranquillo a differenza di Zenga, io vincevo in campionato e vincevo in Europa, lui ha vinto pochissimo. Un pronostico per questa sera? Non dico che sia abbastanza facile, io so che Conte è un capoccione, insiste a giocare a tre e meno male per la Juve perché giocando così subisce tanti gol. Stasera speriamo di fare un gol più dell’Inter. Vince la Juve sicuramente“.

(Sky Sport)