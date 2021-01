Zenga e la sua speciale maglia dell’Inter: “Avevo avuto l’idea giusta”

Walter Zenga torna sulla sua esperienza speciale all’Inter. In una storia su Instagram ha postato una foto di ‘Inter squadra mia’, giornalino che ha fatto innamorare tanti ragazzini dei colori interisti. Gli avevano dedicato un servizio sulla sua maglia speciale, prodotta dalla Umbro, sponsor tecnico dell’epoca: “Avevo avuto l’idea giusta, il nome sula maglia”, ha scherzato nelle sue storie su Instagram. Si è rifererito così alla divisa particolarissima da numero uno nerazzurro. Sponsor Fiorucci, tutta nera, con i dettagli azzurri e il suo nome tra collo e petto. “Uno stilista”, ha scherzato.

“Ce l’avevo in mente da un po’ di tempo. Poi mi sono messo al tavolo e ho disegnato alcuni modelli. Alla fine ho scelto questa. I tifosi l’hanno accolta bene anche se non è l’abito che fa il monaco: l’importante è parare”, aveva detto allora per raccontare della decisione di personalizzare la sua maglia.