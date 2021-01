Stefano Tacconi tenero con l’Inter non lo è mai stato. Ancora una volta l’ex portiere lancia una frecciata ai nerazzurri in vista della gara con la Juventus: “La sfida di San Siro sarà decisiva per lo scudetto? No, perché secondo me l’Inter non è da considerare nella lotta scudetto: come fa Conte a giocare con tre dietro? Io ho molti dubbi”.

(Tuttojuve)