Talismano Sensi: ecco quanti punti ha conquistato l’Inter quando è sceso in campo

Che Inter sarebbe stata quella con un Stefano Sensi sempre a disposizione? Se lo è spesso chiesto Conte, indirettamente, sottolineando il fatto di averlo avuto a disposizione con il contagocce. Ci si deve accontentare delle ipotesi, ma quello che è certo è che l’Inter finora ha sempre tratto benefici dalla sua presenza o dal suo ingresso in campo. Ecco in quali termini. 8 partite giocate in serie A per 260 minuti giocati. 14 punti guadagnati dalla squadra dal momento del suo ingresso. E Inter TV non ha dubbi: “L’uomo in più dell’Inter è Stefano Sensi”.