Conte: “Si può migliorare e concedere meno. Sensi? Sta tornando ad essere il giocatore che…”

L’Inter inaugura il 2022 con una roboante vittoria per 6-2 contro il Crotone. Queste le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: “Margini di crescita? Già continuare su questa strada sarebbe importante perché produciamo tanto in fase offensiva, segniamo tanti gol. Dispiace per i due gol concessi, uno su un calcio da fermo. Anche se avevamo preparato vedendo delle situazioni precedenti del Crotone loro sono stati bravi e ci hanno sorpreso. Poi l’altro su un rigore concesso su una grossa nostra ingenuità. I margini di miglioramento sono nel cercare di concedere di meno in fase difensiva. Questi due gol secondo me, su questo si può migliorare”.

Sensi: “Siamo contenti del fatto che piano piano Stefano stia tornando ad essere Sensi. Non dimentichiamo che l’abbiamo avuto solo nelle prime sette partite, poi sistematicamente infortuni. Adesso inizia a stare bene, inizia ad essere quel giocatore che avevamo imparato ad apprezzare all’inizio dell’anno. Un giocatore che ci dà qualità e sono contento per lui. Sono contento dei cambi e di chi è entrato, avevano il piglio e la voglia giusta. Questo è un gruppo che ha tanta voglia e stanno bene”.

(Inter TV)