Inter, tante facce sorridenti: Inzaghi ha dimostrato di poter vincere in tanti modi

Che si presenti in smoking o in tuta da lavoro con le macchie d’olio, il simbolo di questa squadra è più che mai Lautaro, bomber per tutti i terreni, formidabile regista offensivo quando la squadra si muove come un corpo unico, ma anche leader maximo quando si tratta di addentrarsi nella foresta di gambe altrui senza paura di prendere colpi e naturalmente anche darne".