Tardelli: “Era il mio idolo, il gol nella finale del Mondiale ’82 lo devo a lui”

"Penso alla sua onestà, all'amore per il calcio e per l'amore per quella che era diventata la sua terra. I sardi lo hanno sempre amato e rispettato. Non gli hanno mai dato fastidio, anzi, lo hanno sempre protetto. Lui ha dato il suo amore per loro in campo e fuori. E' stato uno dei più forti per quello che ha rappresentato. L'ho affrontato da avversario e quelle emozioni le porto ancora nel cuore.