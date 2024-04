Nella sua rubrica su La Stampa 'Sostiene Tardelli', l'ex giocatore ha analizza la stagione altalenante della Juventus. "Anche in questa stagione la Juventus non riesce ad avere quella continuità che serve per raggiungere quei traguardi che la maglia meriterebbe. I bianconeri ci avevano illuso, era sembrato per un periodo che potessero essere i concorrenti per lo scudetto. Ma dopo la sfida diretta con l’Inter, che ha fatto capire chi fosse la squadra padrona del campionato, ha rallentato in maniera paurosa”.