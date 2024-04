"Non c'è da meravigliarsi che Inzaghi sia ora accostato a club di alto livello in Inghilterra e all'estero, compreso il Liverpool. Chi presta attenzione noterà che Inzaghi da tempo sta realizzando cose piuttosto eccezionali come allenatore. Il suo stile di calcio ha catturato l'immaginazione, anche se le critiche nei suoi confronti sono state esagerate e prevedibili da parte della sempre esigente stampa italiana. Non che Inzaghi sia sempre stato perfetto".

"Negli anni precedenti, l'insistenza dell'allenatore nel sostituire i giocatori che erano stati ammonito, il suo eccessivo affidamento sull'undici titolare, i suoi cambi impostati e l'incapacità di mantenere alta la tensione sono stati giustamente considerati punti deboli. Eppure Inzaghi ha assorbito e imparato dalle critiche, usandole per crescere e svilupparsi. Ogni anno si può vedere la progressione delle sue squadre, la mentalità in crescita e la raffinatezza delle tattiche. I giocatori dell'Inter sono molto bravi ma li consideriamo eccezionali anche grazie a Inzaghi".

2Il club continua a perdere ogni anno alcuni dei suoi migliori giocatori per sopravvivere finanziariamente, ma i risultati continuano, mentre lo stile di gioco si evolve e migliora. Con ogni nuovo acquisto portato dagli eccellenti dirigenti dell'Inter, Inzaghi sviluppa quel potenziale in un talento straordinario. ar crescere i giocatori è uno dei grandi punti di forza di Inzaghi. All'Inter i giocatori restano impressionati dalla sua umiltà. Non possiede l'ambizione contagiosa di Antonio Conte, il carisma di Carlo Ancelotti o il coraggio tattico di Roberto de Zerbi. Inzaghi è speciale perché è semplice, ama semplicemente allenare e realizzare un sogno d'infanzia".

"Con un contratto fino al 2025, Inzaghi è felice all'Inter, che lo ha supportato nella realizzazione della sua visione sportiva. Ciò non significa che un giorno non sarà tentato da un trasferimento, soprattutto se l'Inter continuerà a combattere con problemi finanziari. Se un altro club all'estero gli offrirà o meno gli strumenti per ricreare la magia che ha all'Inter è una questione su cui deve riflettere. Non insegue né il riconoscimento né le luci della ribalta. Lui è davvero "normal one". Può il 'normal one' diventare 'special' per una squadra inglese?".

(BBC)

