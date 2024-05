Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianfranco Teotino, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter di ieri contro il Sassuolo: "Si è interrotta questa serie fantastica di 42 partite in gol, si è interrotta la striscia di imbattibilità e si è anche spezzato il sogno di arrivare a quota 100 punti, una soglia che rimane nella storia, anche se possono ancora battere il record di Mancini arrivando a 98 punti. Si è tutto fermato lì perché evidentemente non avevano smaltito i postumi della festa: non è mancato l'impegno. Ci voleva qualcuno che cambiasse marcia".