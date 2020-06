Teotino: “Conte ha sbagliato formazione. Visto lo stipendio, non ha fatto meglio di Spalletti”

Ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha espresso un giudizio critico sulla prestazione dell’Inter di Conte contro il Sassuolo e, più in generale, sulla stagione disputata fin qui dai nerazzurri. Ecco le parole del giornalista:

“Conte? Ieri ha sbagliato formazione iniziale, non c’era bisogno di cambiare tutti questi giocatori. All’inizio doveva mettere la squadra il più possibile pronta. In Europa League se la può ancora giocare. Al momento non si può dire che Conte abbia fatto meglio di Spalletti, anche considerando lo stipendio e le richieste di mercato esaudite. Se dovesse finire oggi la stagione diremmo che è deludente. L’ancora di salvezza è l’Europa League. L’Inter prima dello stop partiva fortissimo e non aveva un piano B quando calavano le energie. Rispetto al passato, ieri per 3/4 del primo tempo il Sassuolo ha dominato l’Inter, poi nel finale c’è stata una serie di errori da entrambe le squadre“.

(Radio Sportiva)