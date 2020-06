D’Amico: “Conte? Poca differenza con Spalletti. Se l’Inter non vince lo scudetto ha fallito”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Vincenzo D’Amico, ex centrocampista della Lazio, ha espresso un giudizio piuttosto negativo sulla stagione fin qui disputata dall‘Inter di Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni:

“Che partita è stata Napoli-Inter? Quando c’è una squadra come l’Inter che si prepara per impostare la partita, quello dovevi fare. Poi quando la benzina non c’è più, ha subito, ma ha ottenuto il risultato. Noto poca differenza tra questa Inter e quella di Spalletti. Non mi sembra che Conte stia facendo i salti mortali. L’Inter è partita per vincere lo scudetto, ci sta provando, lo dimostra la campagna acquisti fatta anche a gennaio. Il campionato dell’Inter? Se non vince, ha fallito“.

(Fonte: TMW Radio)