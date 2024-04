SM – Thuram, i numeri del francese al primo anno di Inter

Il digiuno di Thuram , che durava dalla gara con la Salernitana, è terminato domenica contro il Cagliari. Il francese ha sbloccato la partita raccogliendo l'assist di Sanchez. Era rimasto senza gol e senza assist, e ne aveva fatti registrare sette prima della partita con l'Atletico Madrid e dell'infortunio rimediato in quell'occasione (ne hanno fatto uno in più Dybala, Giroud e Leao).

Ma sono sei le reti procurate dal giocatore (altri compagni hanno segnato dopo un suo tentativo o hanno raccolto una palla da lui creata). Lui e Lautaro sono i giocatori che hanno segnato più tiri dall'area piccola e in particolare il francese ne ha fatti 5 sugli 11 segnati con la maglia dell'Inter. 13 è il suo maggior numero di reti in una stagione e mancano sei partite per superare il suo record personale.