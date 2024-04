"Marcus Thuram, a segno all’andata con una rete straordinaria sotto l'incrocio, è stato coinvolto in 18 gol in questo campionato, realizzando 11 reti e servendo sette assist. Solo quattro giocatori negli ultimi 20 anni hanno fatto meglio in termini di partecipazioni a rete alla prima prima stagione di Serie A con la maglia dell’Inter", sottolinea Inter.it.