L'Inter ha un sogno di mercato per la prossima estate: questo è Alessandro Buongiorno, difensore del Torino che vuole giocare la Champions League. Il problema, però, è il prezzo che, ad oggi, chiede Cairo per il proprio capitano: "L’Inter, come noto, ha messo in cima alla lista dei propri desideri per rinforzare il pacchetto arretrato Alessandro Buongiorno, ma la trattativa col Torino, che valuta l’azzurro 40 milioni, sarà difficilissima", spiega Tuttosport.