Inter-Milan, la finale vale… 100 mln di ricavi Champions: tutte le cifre nel dettaglio

Inter e Milan, quota 100 milioni di euro è a un passo: ecco tutte le cifre nel dettaglio verso la finale di Champions League

Oltre quota 100 milioni di euro con la finale di Champions League in programma a Istanbul. È la cifra in ballo questa sera tra Inter e Milan, che sono a un passo dalla tripla cifra nel conteggio dei ricavi di questa edizione della massima competizione europea. Ecco le cifre nel dettaglio, riportate oggi da Tuttosport verso l’Euroderby.

100 milioni a un passo — “Il Milan è intorno a 99 milioni, l’Inter a 98 includendo il maxi-incasso di questa sera: 12 milioni, record di sempre in Italia, meglio del primato stabilito appena sei giorni fa dal Milan con 10,4. È stato un continuo inseguirsi in questa Champions anche per i numeri da capogiro ottenuti grazie alla vendita di biglietti a tifosi disposti a sborsare somme elevatissime (questa sera la media sarà pari a 160 euro a tagliando). I ricavi ottenuti fin qui sono un bilanciamento tra il montepremi più alto spettante al Milan per aver partecipato alla Champions da campione nazionale e quello più elevato a beneficio dell’Inter per avere una posizione migliore nel ranking decennale che influenza la suddivisione del 30% complessivo erogato da Nyon. La qualificazione alla finale porta altri 12,5 milioni da Nyon. Chi vincerà a Istanbul ne guadagnerà altri 4,5.

Le cifre nel dettaglio — Un rabbocco che sembra quasi irraggiungibile vista la portata dell’avversario: Real Madrid o Manchester City. Ma già immaginare una delle due milanesi in campo all’ultimo atto in Turchia sembrava impossibile a settembre. Sollevando la Coppa Campioni c’è anche la garanzia di altri 3,5 milioni garantiti dalla presenza nella Supercoppa europea. Inter e Milan sono arrivate a questo pallottoliere economico partendo dagli iniziali 15,6 milioni distribuiti a ognuna delle magnifiche 32 partecipanti agli otto gironi. Nel gruppo hanno incrementato questo minimo con 2,8 milioni per le vittorie e 930mila per i pareggi. Il passaggio agli ottavi vale 9,6 milioni, ai quarti 10,6, alle semifinali 12,5. Tutto innaffiato dagli incassi di San Siro, quasi sempre pieno in ogni momento della competizione, dal girone fino a queste semifinali.

Resta da fare l’ultimo passo per andare oltre la soglia dei 100 milioni. Un’iniezione di liquidità fondamentale per entrambi i club. L’Inter in questo modo potrebbe contenere l’esigenza di fare cassa con il mercato in uscita. Il Milan vuole avvicinarsi all’obiettivo del pareggio di bilancio 2022-23”, si legge.