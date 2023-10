Inter-Benfica, la Nord chiede: “Giustizia per le 135 vittime di Kanjuruhan”

I tifosi nerazzurri si riferiscono alle morti su un campo di calcio in Indonesia un anno fa per le quali sono arrivate "condanne effimere"

La Curva Nord, in occasione della partita dell'Inter contro il Benfica, valida per il girone di Champions League ha esposto uno striscione per chiedere: "Giustizia per le 135 vittime di Kanjuruhan". I tifosi nerazzurri lo hanno scritto in inglese e hanno acceso i riflettori su un dramma che nell'ottobre dello scorso anno si è consumato al Kanjuruhan, stadio dell'Artemia, squadra indonesiana, durante il match contro il Persebaya Surabaya.