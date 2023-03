Porto-Inter, l’eurodeputato Fidanza: “Comportamento discriminatorio dei portoghesi”

La Uefa analizzerà l'esposto fatto dall'Inter su quanto successo al Do Dragao, intanto si è esposto anche l'eurodeputato

Andrea Della Sala

La Uefa analizzerà l'esposto fatto dall'Inter su quanto successo al Do Dragao, intanto si è esposto anche l'eurodeputato Fidanza alla Commissione Europea.

"La folle notte di martedì a Oporto resterà nella mente interista: dentro allo stadio do Dragão la qualificazione; fuori rabbia, delusione e paura. Il giorno dopo il mancato ingresso di un migliaio di tifosi nerazzurri, tutti con regolare biglietto e ammassati come bestie in un budello prima dei tornelli, il caso è arrivato nelle istituzioni europee, sia calcistiche che politiche. Per prima con un comunicato l’Inter è andata all’attacco del club rivale da cui si sente tradita", racconta La Gazzetta dello Sport.

Dopo riunioni con le autorità, l'Inter aveva avuto ampie rassicurazioni sul fatto che tutti i tifosi (privi ovviamente di indumenti nerazzurri) sarebbero regolarmente entrati nel loro settore, eccetto i 150 che non molto saggiamente avevano acquistato nella curva calda della squadra di casa. Per questi ultimi il rischio era alto, per tutti gli altri mescolarsi con rispetto non sarebbe stato un problema. Alla fine, però, si è materializzata una vergognosa caccia con venature razziste.

Una volta accertata la nazionalità, gli italiani sono stati respinti e poi ammassati sulla scalinata di ingresso del settore ospiti nella speranza, per quasi tutti vana, di entrare. Nella calca pericolosa momenti di tensione e in alcuni casi pure il manganello. Per questo un eurodeputato, Carlo Fidanza (Fdi), ha depositato un’interrogazione urgente alla Commissione Ue denunciando una violazione dei diritti soggettivi dei tifosi e richiedendo un intervento Uefa perché il Porto rimborsi tutti. «Si è trattato di un comportamento arbitrario, discriminatorio e sproporzionato da parte del Porto e delle autorità di pubblica sicurezza portoghesi», ha detto Fidanza.