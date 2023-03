Lukaku, Bastoni, post Skriniar ma non solo: Inter, cosa cambia col tesoretto Champions

L'Inter, grazie al raggiungimento dei quarti di finale, ha incassato 20 mln di euro che potrebbero essere investiti anche per i rinnovi

Matteo Pifferi

La qualificazione ai quarti di finale di Champions League ha permesso all'Inter di conquistare anche circa 20 mln di euro. E' questo il tesoretto in dote alla società nerazzurra per il traguardo raggiunto dopo 12 anni dall'ultima volta. La Gazzetta dello Sport spiega come questo risultato possa cambiare il mercato in entrata, specialmente riguardo la trattativa con il Chelsea per il prolungamento del prestito di Romelu Lukaku:

"Ammesso, per esempio, che ci sia la volontà a fine anno di trattenere Romelu Lukaku come sembrava scontato alcuni mesi fa, l'Inter si potrebbe presentare dal Chelsea comunque con la richiesta di abbassare le cifre del trasferimento rispetto all'ultima trattativa, ma con più margine di manovra su un milione in più o in meno. E lo stesso vale se si pensa all'ingaggio di qualche parametro zero (Marcus Thuram?) o soprattutto alla caccia a un nuovo difensore che prenda il posto vacante dopo il doloroso addio di Milan Skriniar"

Anche i rinnovi — Gli introiti dall'UEFA, che potrebbero anche aumentare qualora il percorso della squadra di Inzaghi andasse oltre anche i quarti di finale, verrebbero anche utilizzati per i rinnovi di contratto più urgenti di titolari come Bastoni e Calhanoglu: "Il dossier di Alessandro Bastoni è per esempio senz'altro più tortuoso di quello di Hakan Calhanoglu. Ma con 20 milioni in più...", chiosa La Gazzetta dello Sport.