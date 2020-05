UFFICIALE – Icardi resta, Wanda no. Tiki Taka chiude. Ma Mediaset annuncia “nuova formula”

Mentre Icardi è ad un passo dalla firma sul contratto che lo confermerà al Psg, Wanda Nara dovrà guardare altrove. Tiki Taka, la trasmissione che la vedeva protagonista sulle reti Mediaset, non riprenderà con il campionato.

Lo ha annunciato la stessa Mediaset con questo comunicato.

“Riparte il Campionato e torna dal 21 giugno su Italia 1 “Pressing Serie A”. Oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del Campionato con highIights, gol, immagini e commenti in studio.

Riprende il grande calcio e Mediaset seguirà i match con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it.

Per “Tiki Taka” invece è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset.”