Piccinini: “Icardi? Ecco chi ha pagato la sceneggiata della fascia. E mi pare che…”

Sandro Piccinini commenta la cessione di Mauro Icardi tornando sulla vicenda della fascia di capitano tolta all’argentino. Secondo Piccinini, quella gestione è costata all’Inter 30/40 milioni sulla valutazione complessiva di Icardi.

“So benissimo come stavano le cose. Bastava lavorare sotto traccia e cederlo a fine anno. La sceneggiata della fascia alla fine ha danneggiato l’Inter – che ha pure rischiato di fallire il piazzamento in Champions – non Icardi. Mi pare che fino alla degradazione da capitano le cose non andavano cosi male. Il trionfo nel derby me lo ricordo bene. Forse si poteva resistere ancora qualche mese. Le esternazioni dei procuratori ci sono sempre state. Comunque rimane un mio parere, non la verità assoluta”, ha commentato Piccinini rispondendo ad un tifoso nerazzurro.