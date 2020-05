Marotta non cade nel tranello: ha preteso il record con la mossa su Icardi dopo la cessione

Mauro Icardi sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore del Psg: la cessione frutterà una maxi plusvalenza all’Inter, che ha venduto l’ex capitano a 50 milioni di euro più 8 di bonus.

Tutti felici e contenti e capitolo chiuso? Non proprio, perché Marotta non vuole scherzi nell’immediato futuro. L’eventuale triangolazione Psg-Juve, con Icardi alla fine bianconero, non piace all’ad interista, che ha preteso di conservare la clausola anti-Italia.

Se Icardi tornerà nel nostro campionato, l’Inter incasserà altri 15 milioni di euro. In totale, Icardi sarebbe pagato dal Psg 73 milioni di euro e la sua cessione sarebbe da record, andando a superare i 69,5 milioni di euro del precedente primato, quello relativo al trasferimento di Ibrahimovic al Barcellona nell’estate del 2009.

Una mossa che mette al riparo l’Inter da brutte sorprese. Vuoi la Juve? Paga.