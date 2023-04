Toldo: “Fiorentina, devi centrare la finale. Non sprecare il 2-0 dell’andata”

Vincere quel trofeo al termine di una stagione così particolare ebbe un sapore speciale?

«Direi unico. Era il primo campionato senza Batistuta dopo quasi un decennio. Iniziammo con Terim in panchina, che aveva appena vinto la Coppa Uefa con il Galatasaray, poi arrivò Mancini che era ancora agli inizi come tecnico. In campionato andavamo male e sapevamo che con il fallimento della società dei Cecchi Gori, in estate quel gruppo sarebbe stato smantellato. Io finii all’Inter, dove poi ho vinto tutto, ma mentre la Coppa Italia e la Supercoppa alzate sempre in maglia viola nel 1996 sono legate all’euforia della gioventù, per quel successo del 2001 diedi l’anima anche per sdebitarmi con quello splendido ambiente fiorentino che mi aveva fatto crescere tanto».