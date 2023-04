Dimarco a Inter TV: “Ora sono al 100%, per un mese e mezzo giocato con la pubalgia”

Il gol di Federico Dimarco manda l'Inter in finale di Coppa Italia, facendo esultare i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti di San Siro. Ecco le sue parole a Inter TV: "Gol nel derby e contro la Juve? Sono emozioni che porterò sempre con me. Sono contento - al di là del gol - di aver raggiunto la finale. Nelle ultime tre partite con la Juve quello che c'è mancato è stato il gol nelle prime occasioni avute. Stasera ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa la vittoria che volevamo".

"4 miei gol su assist di Barella? Bene così dai. Gli devo fare un regalo? Il regalo rimarrà tra noi due. La mia condizione? Ho fatto un mese e mezzo in cui ho giocato con la pubalgia, ho fatto un periodo in cui non ce la facevo più. Ho cercato di recuperare la condizione prima possibile. Ora sto bene al 100%, sono pronto per questo finale di stagione", ha concluso Federico felice.