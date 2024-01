Ricordo di Riva?:

"Parliamo di quelle persone di una volta, di un'altra tempra. Persone come i miei genitori, non si lamentano nonostante gli acciacchi. Quando vivono con l'essenziale, non si lamentano mai. Gigi Riva è stato l'esempio ed era sempre lì a darti una parola di conforto e un aiuto pratico. Un uomo di poche parole, ma era sempre lì, con le sue sigarette e col suo viso sempre sorridente. Una figura di riferimento per tutti gli atleti che hanno passato un periodo in nazionale".

Come le sembra il calcio di oggi?

"Il calcio di oggi è molto diverso. L'attaccamento alla squadra era maggiore, i trasferimenti erano meno frequenti. C'era più fedeltà. Ma non cambia l'amore per questo sport, i ragazzi si appassionano sempre. Mi piacerebbe che i ragazzi giocassero più per la passione e meno per l'illusione dei soldi. Ora per fare un contratto bisogna mettersi li' con una decina di persone, prima bastava solo una stretta di mano. Mi piace il volto pulito e mi piacerebbe vedere più italiani, bisogna dare più fiducia ai giovani e meno acquisti stranieri".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.