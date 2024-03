Quando gli chiedono se hanno rimpianti rispetto al primo posto dell'Inter e al distacco accumulato in classifica in questa stagione i giocatori del Milan tendono a rispondere che quel che è stato è stato. Ma in vista del derby di metà aprile c'è aria sempre frizzantina tra le due parti di Milano. Questa volta è stato Leao a riprendere una foto postata sui social con una decisione diversa da parte degli arbitri tra un atteggiamento di Tomori e uno di Barella .

Nel caso del milanista è stato ammonito da Maresca per aver allontanato il pallone nel finale della gara di ieri contro la Fiorentina, vinta due a uno dai rossoneri. E nell'altra foto Barella che calcia all'area la palla durante Inter-Verona ma non viene ammonito da Fabbri. Nessuna parola del portoghese ma due emoticon, a corredo dell'immagine pubblicata su X, per commentare le due decisioni differenti. Due occhi sgranati per sottolineare che nel caso del giocatore milanista è arrivato il cartellino giallo. Nel caso dell'interista, che dal video spara palla all'area con un giocatore del Verona a terra, no. Il derby è già cominciato.