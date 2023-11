Toni: “Inter molto più forte della Juve. Thuram sta facendo benissimo. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Toni ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex attaccante l'Inter è superiore alla seconda in classifica, la Juve. "La squadra di Inzaghi è molto più forte della Juve. Penso che stiano andando come dovrebbero. È Allegri che sta facendo qualcosa di speciale con la Juve".