FCIN1908 / Inter, Dumfries in dubbio per il Salisburgo, provato Bisseck in difesa

L'Inter si avvicina alla sfida di Champions League di domani sera in Austria con il dubbio Denzel Dumfries. Come vi abbiamo documentato, infatti, l'esterno olandese, dopo aver effettuato il riscaldamento con i compagni ad Appiano Gentile, si è seduto in panchina, non partecipando dunque ai lavori con la squadra successivi.