Denzel Dumfries parte regolarmente con la squadra per Salisburgo-Inter di domani. Era stanco questa mattina e non ha svolto l'intera seduta col gruppo ad Appiano Gentile, ma è in viaggio coi compagni nerazzurro verso l'Austria per la partita in programma domani. Deciderà poi Simone Inzaghi nelle prossime ore se impiegarlo o meno. Torna a disposizione anche Marko Arnautovic per la gara di Champions League. Indisponibili Juan Cuadrado e Benjamin Pavard, rimasti entrambi a Milano.