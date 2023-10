Torino-Inter, moviola CdS: rigore netto, Calhanoglu-Schuurs e Lautaro-Sazanov…

L'analisi degli episodi dubbi della sfida tra i granata e i nerazzurri, terminata per 3-0 in favore dell'Inter

“Ottima gara per Marchetti. Vede tutto bene, top il non-rigore su Lautaro (poteva trarre in inganno). Bene sulle proteste (Barella, ad esempio). Trasmette sicurezza, la sta acquistando pure lui, peccato i giochi per gli internazionali siano stati fatti a favore del Nord (Colombo unico badge Fifa, basta il sacrificio di Fabbri”).