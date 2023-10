Torino-Inter, pagelle TS: “Dumfries come Robin Hood, la dinamo di Barella non va”

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del successo per 3-0 dei nerazzurri in trasferta, sul campo del Torino

Spiccano le prestazioni della coppia Lautaro-Thuram (7), mentre non brillano Darmian, Dimarco e Barella (5,5): “Se l’Inter non ingrana nel primo tempo è anche perché la sua dinamo non funziona. L’ammonizione, presa per proteste, favorisce il cambio”.