Inter in tournée per rispettare il contratto. Lazaro? Il club ha idee diverse dalle sue

Il club nerazzurro partirà alla volta degli States come previsto e nonostante i timori per la variante Delta. Inzaghi lavora alla Pinetina

Si pensava che la tournée negli States potesse essere annullata. Ma come hanno confermato anche gli organizzatori della Florida Cup, l'Inter alla fine partirà per giocare contro Arsenal, Everton e Millionarios. Il club aveva chiesto di essere esentata dal torneo e dalle gare previste per il diffondersi della variante Delta del covid19. Ma alla fine il club nerazzurro ha deciso di rispettare il contratto, con clausole e penali in caso di mancata partecipazione, e di partire salvo nuovi cambiamenti di direzione.