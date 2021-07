Inter, diventa più folto il gruppo di Inzaghi: tornati de Vrij e Brozovic

Ad Appiano Gentile piano piano stanno tornando i giocatori nerazzurri reduci dall'Europeo per mettersi agli ordini del mister

Stanno tornando. L'Interè al lavoro da una decina di giorni alla Pinetina e i giocatori impegnati all'Europeo si stanno aggregando via via al gruppo di Inzaghi. Dopo l'arrivo di Skriniar che ha giocato nella gara con il Lugano è stato il momento di altri due interisti fondamentali per la vittoria dello scudetto della passata stagione, De Vrij e Brozovic.