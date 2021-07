Florida Cup, gli organizzatori confermano la presenza dell’Inter

Si era parlato del possibile annullamento del tour americano del club ma arrivano conferme da chi organizza la Florida Cup

Il covid e le problematiche che crea a chi viaggia e si sposta avevano fatto pensare che la tournée in America dell'Interpoteva essere annullata. Ma gli organizzatori dell'evento, in un tweet, confermano la presenza del club nerazzurro - che secondo varie fonti si stava adoperando per annullare la partenza - al torneo "Florida Cup".