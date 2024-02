"Per me il match ball scudetto per l'Inter è la sfida di mercoledì con l'Atalanta, a tre giorni da quella di ieri vinta con tante alternative a tanta facilità. L'Inter è riuscita a dominare il Lecce che ok ha fatto 4 punti nelle ultime 9 però l'Inter ha dato un senso di forza impressionante e lo ha fatto anche con le riserve, cosa che non succede a nessuna squadra e non è riuscita a farla nemmeno l'Inter a Lisbona ad inizio anno. Ora ha raggiunto talmente forza mentale, atletica, tattica e fisica che può fare anche turnover. L'Atalanta è formidabile, se l'Inter riesce a battere anche l'Atalanta con +12 sulla Juve... fa impressione già così. L'Inter sta mediando a quota 100, una quota vicina alla Juve di Conte, superiore a quella del Napoli dell'anno scorso. Quando leggi +12 a 12 giornate dalla fine, una squadra così forte lo scudetto non lo perde più. Però l'Atalanta è scomodissima"