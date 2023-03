Trevisani: “Perché Onana fa turnover e Mkhitaryan no? Mi faccio delle domande se l’Inter…”

"L'Inter è una squadra forte, quando si concentra fa bene, quando non si concentra non fa bene. Chi la deve far concentrare? Facile, l'allenatore. Faccio un esempio: tutte le squadre fanno turnover, chi non fa mai turnover? Il Napoli che ha sfasciato il campionato. Non si capisce per quale motivo un portiere 26enne come Onana faccia turnover, non si capisce per quale motivo. Ruotando Dzeko, non hai recuperato Lukaku ma hai perso Dzeko. E perché i rigori li tira uno che ha sbagliato 5 rigori su 16 e non l'altro che non ha mai sbagliato? Mkhitaryan può essere titolare da 16 partite consecutive e Onana fa il turnover? Qualcuno mi spieghi il senso. E l'Inter ha preso 30 gol, il Lecce 31. Mi faccio delle domande"